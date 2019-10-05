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محافظ أملج يُوجِّه بصيانة الطرق المتضررة من الأمطار

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جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (أملج)

هطلت مساء اليوم (السبت) أمطار غزيرة إلى متوسطة على مركز الشبحة والمراكز المجاورة التابعة لمحافظة أملج، شملت مركزالشبحة، والهجمية، والسهلة، والصرى، وحراض، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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من جانبه، وجّه مُحافظ أملج زياد البازعي، رؤساء المراكز والجهات ذات العلاقة، بمتابعة أحوال المواطنين وأوضاع الطرق ورفع التقارير أولاً بأول.

وشدد البازعي على سرعة صيانة الطرق المتضررة وفقاً للخطط التي وُضعت بشكل مُسبق، تجنباً لإعاقة الحركة المرورية، مؤكداً أن توجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، تشدد على تكثيف الجهود وتطبيق خطط الدفاع المدني.

وكثفت فرق الدفاع المدني والشرطة والمرور ومخفر شرطة الشبحة وجودها في موقع الأمطار لمتابعة سير الحركة، إذ سخَّرت بلدية الشبحة وفرع إدارة الطرق كافة الإمكانات والمُعدات لإصلاح وإزالة الأضرار والعوائق الترابية والحجرية، فيما شهد طريق أملج - العيص كثافة كبيرة من المتنزهين للاستمتاع بالأجواء المطرية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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