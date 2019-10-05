، الشهري: هذه أحلى بداية.. والواكد: تداركنا الهفوات فانتصرنا ،

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أبدى صالح الشهري، مهاجم فريق الهلال، سعادته بالانتصار على الاتفاق 4-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال بعد المباراة: "الحمد لله على هذا الانتصار. وبالنسبة للهدف الذي سجلته فهذا توفيق من ربي، بمساعدة زملائي اللاعبين". وأضاف: اللاعبون السعوديون مميزون، ولكن يحتاجون إلى فرصة أكبر.
وعن الهدف ومشاركته أساسيًّا قال: "هذه أحلى بداية بالتسجيل مع نادٍ كبير. ونحن اللاعبين نخدم الهلال، سواء في الملعب أو على دكة البدلاء. فمثلا اليوم سجلت أنا وقوميز وعمر خربين صنعا الهدف الثاني".
أما محمد الواكد حارس مرمى الهلال فأكد أن مشاركته بعد انقطاع كان لها دور في عدم ظهوره بشكل جيد في ربع الساعة الأولى، وقال: "كان هناك بعض الهفوات، ولكن تداركنا الوضع في الشوط الثاني، ولعبنا بشكل أجمل".صالح الشهري محمد الواكد الهلال
الشهري: هذه أحلى بداية.. والواكد: تداركنا الهفوات فانتصرناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-05
أبدى صالح الشهري، مهاجم فريق الهلال، سعادته بالانتصار على الاتفاق 4-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال بعد المباراة: "الحمد لله على هذا الانتصار. وبالنسبة للهدف الذي سجلته فهذا توفيق من ربي، بمساعدة زملائي اللاعبين". وأضاف: اللاعبون السعوديون مميزون، ولكن يحتاجون إلى فرصة أكبر.
وعن الهدف ومشاركته أساسيًّا قال: "هذه أحلى بداية بالتسجيل مع نادٍ كبير. ونحن اللاعبين نخدم الهلال، سواء في الملعب أو على دكة البدلاء. فمثلا اليوم سجلت أنا وقوميز وعمر خربين صنعا الهدف الثاني".
أما محمد الواكد حارس مرمى الهلال فأكد أن مشاركته بعد انقطاع كان لها دور في عدم ظهوره بشكل جيد في ربع الساعة الأولى، وقال: "كان هناك بعض الهفوات، ولكن تداركنا الوضع في الشوط الثاني، ولعبنا بشكل أجمل".
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
08:38 PM
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
09:52 PM
قدَّما التهنئة لجماهير الهلال على الانتصار
أبدى صالح الشهري، مهاجم فريق الهلال، سعادته بالانتصار على الاتفاق 4-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال بعد المباراة: "الحمد لله على هذا الانتصار. وبالنسبة للهدف الذي سجلته فهذا توفيق من ربي، بمساعدة زملائي اللاعبين". وأضاف: اللاعبون السعوديون مميزون، ولكن يحتاجون إلى فرصة أكبر.
وعن الهدف ومشاركته أساسيًّا قال: "هذه أحلى بداية بالتسجيل مع نادٍ كبير. ونحن اللاعبين نخدم الهلال، سواء في الملعب أو على دكة البدلاء. فمثلا اليوم سجلت أنا وقوميز وعمر خربين صنعا الهدف الثاني".
أما محمد الواكد حارس مرمى الهلال فأكد أن مشاركته بعد انقطاع كان لها دور في عدم ظهوره بشكل جيد في ربع الساعة الأولى، وقال: "كان هناك بعض الهفوات، ولكن تداركنا الوضع في الشوط الثاني، ولعبنا بشكل أجمل".
، الشهري: هذه أحلى بداية.. والواكد: تداركنا الهفوات فانتصرنا ،
المصدر : الخليج 365
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