، أخضر الطاولة يقفز في التصنيف العالمي للمرتبة الـ44 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صعد المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى المركز (44) على مستوى منتخبات العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر أكتوبر الجاري.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد أن ما وصل له المنتخب السعودي في التصنيف هذا بفضل الله، ومن ثم عمل متواصل من الجميع بالاتحاد، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.
وأضاف: يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بكل الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.المنتخب السعودي لكرة الطاولة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد
أخضر الطاولة يقفز في التصنيف العالمي للمرتبة الـ44صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-05
صعد المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى المركز (44) على مستوى منتخبات العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر أكتوبر الجاري.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد أن ما وصل له المنتخب السعودي في التصنيف هذا بفضل الله، ومن ثم عمل متواصل من الجميع بالاتحاد، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.
وأضاف: يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بكل الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
07:29 PM
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
09:49 PM
صعد المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى المركز (44) على مستوى منتخبات العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر أكتوبر الجاري.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد أن ما وصل له المنتخب السعودي في التصنيف هذا بفضل الله، ومن ثم عمل متواصل من الجميع بالاتحاد، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.
وأضاف: يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بكل الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.
، أخضر الطاولة يقفز في التصنيف العالمي للمرتبة الـ44 ،
المصدر : الخليج 365
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