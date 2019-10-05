الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر absher.sa برقم اللوحة أو رقم الهوية

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر فى المملكة العربية السعودية أصبح أيسر كثيراً، حيث يمكن الأصحاب السيارات الآن المقيمين فى المملكة، معرفة مخالف المرور و قيمتها ودفعها عبر الانترنت، دون الذهاب لأى مكان،وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية، التي أنشأتها وزارة الداخلية السعودية، وتقدم العديد من الخدمات سواء فى المرور أو الجوازات، أو تقديم وظائف الامن العام.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

سنوضح لكم طريقة معرفة صاحب السيارة للمخالفات المرورية التى تم ارتكابها ، و يتم ذلك عبر دخول الى موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية، و من خلال التسجيل في موقع أبشر يمكن الحصول على المعلومات الكاملة حول المخالفات المرورية التى ارتكبتها السيارة، و قيمة هذه المخالفات، و أيضا دفعها الكترونياً.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

أولاً يتم الدخول الى بوابة أبشر الإلكترونية والتسجيل فيها.

ثم تقوم بكتابة رقم الهوية الخاص بك.

بعدها سيظهر لك رقم اكتبه كما هو ثم اضغطعلى زر موافق.

سيظهر لك صفحة بها بيانات المطلوب أن تملئها

بعدها سيظهر لك جميع التفاصيل حول المخالفات المرورية

خطوات تقديم الإعتراض على المخالفات المرورية

دخول بوابة أبشر و تسجيل حساب

اختيار الخدمات المرورية والضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية.

ستخل على صفحة بها شروط تقديم الاعتراض.

تقوم بالإطلاع على المخالفات المرورية التى ارتكبتها بسيارتك

تقومم بالضغط على المخالفة التى تريد تقديم اعتراض عل

ويمكن لأصحاب السيارات الذين يبحثون عن المخالفات المرورية عبر الانترنت عن طرية منصة أبشر، معرف قيمة المخالفات بالتفصيل، كما يمكن دفع قيمة هذه المخالفات كاملة، وذلك عبر الانترنت.