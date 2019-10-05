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الرياض - رنا هويدي - عـــاجل .. أبناء الشيخ زايد يطيحون بحاكم دبي "محمد بن راشد" من منصبه وحدث مزلزل في دبي خلال الساعات القادمة ”تفاصيل سرية للغاية”

كشف حساب “بدون ظل” على تويتر، –الذي يعرّف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي ان .اجتماع طارئ عقده أبناء الشيخ زايد للاطاحة بحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم من منصبه وان هذا الامر سيتم عنه رسميا في غضون ساعات قليلة. عـــــــاجل .. وفاة الفنانة الشابة "حلا الترك" قبل قليل والحزن يعمم المدن البحرينية .. شاهد (صورة) عـــــاجل .. انقلاب مفاجئ في السعودية قبل قليل .. وهجوم عنيف يستهدف اول أمراء الاسرة الحاكمة .. وهذا ماحدث له (صورة) عــــاجل : محمد بن سلمان يتدخل ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المعتقلة السعودية "لجين الهذلول" .. شاهد عاجل : بعد حادثة القصر الملكي.. ظهور مفاجئ لأمير "آل سعود" مُهَدِّد عرش محمد بن سلمان (فيديو) Advertisements واوضح الحساب الاماراتي ان التسريبات الفاضحة ضد حاكم دبي محمد بن راشد، عن تحرشه بنساء من عائلة ابناء زايد سوف تساهم في اثارة النقمة عليه على المستوى الشعبي وان الاطاحة به ستلقي الارتياح. وقال في تغريدةٍ له بتويتر إن “التسريبات المشينة التي تخرج ضد محمد بن راشد مرة بتحرشه بابنته جليلة، ومرة بابنته الشيخة شمسة، وخيانة الأميرة هيا مع اجنبي، جميعها خارجه من جهاز الأمن الإماراتي”. وذكر أن تلك التسريبات تتم بتعليمات من الشيخ طحنون بن زايد، شقيق ولي عهد ابوظبي ومستشاره للأمن القومي، وهدفها إضعاف محمد بن راشد داخليا وخارجيا.حسب “بدون ظل”.

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