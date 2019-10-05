السعودية اليوم / أمطار غزيرة على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج



أملج 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج شملت مركز الشبحة ومركز الرويضات ومركز الهجمية والقرى والهجر التابعة ، سالت على أثرها الشعاب والأودية .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

20:28ت م

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