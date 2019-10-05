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إصابات وإعاقة مرورية بسبب حادث على طريق السيل
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
باشرت الجهات المختصة، مساء اليوم السبت، حادثًا مروريًّا على طريق السيل، جسر الميقات باتجاه الطائف.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الحادث تسبب في وقوع إعاقة الحركة المرورية في الطريق، ونتج عنه عدد من الإصابات.
وأكد المركز أن الجهات المختصة تعمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.
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