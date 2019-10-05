2019-10-05

مُسن يجري 30 كم يوميًّا منذ 20 عامًا وهذا السبب!

متابعات الخليج 365 - الرياض

يمارس مُسن يبلغ من العمر 60 عامًا رياضة الجري دون أي عوائق صحية، منذ 20 عامًا.

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وقال مراد بن محمد بو جليع خلال مقطع فيديو وثقته أخصائية تثقيف صحي بمستشفى الملك فهد: إنه يمارس الجري منذ أن بلغ الأربعين من عمره، حيث يجري 30 كم في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أنه عاد للجري هذه الأيام بعد توقف لأسبوعين لإصابته بقطع في أربطة الكتف وإجرائه عملية جراحية.

وأوضح المسن أنه يعمل على تقسيم يومه إلى جزأين أولهما الجري في الواحدة ليلًا ليجري 3 لفات بمقدار 23 كم ليذهب إلى عمله بعد الفجر، ومن ثم يجري لـ8 كم مترات أخرى وقت العصر.

وأشار إلى أنه يلتزم بممارسة رياضة الجري يوميًّا؛ للوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة.