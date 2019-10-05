متى يجب الكشف عن سرطان الثدي ؟

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة الموعد المناسب للكشف عن سرطان الثدي.

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وقالت الصحة: إنه يجب الكشف عن سرطان الثدي عند بلوغ سن الأربعين؛ حيث يصبح تصوير الثدي بالماموغرام ضروريًّا كل عامين.

أما من عمر 30 سنة فيجب الكشف عن سرطانات الثدي في حالة وجود تاريخ عائلي للإصابة أو إصابة سابقة بسرطان الثدي، أو التعرض لمعالجة إشعاعية في عمر صغير، أو وجود عامل وراثي للإصابة بهذا المرض.