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شكرا لقرائتكم 5 أيام على صرف دعم حساب المواطن والتسجيل مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
5 أيام على صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 والتسجيل مستمر
متابعات الخليج 365- الرياض
تبقى 5 أيام فقط على موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حسابات المواطنين.
ويتم صرف البدل الخاص ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والعشرين بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.
وفي سياق متصل لفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر الماضي سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه في البرنامج ثم الدخول إلى (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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