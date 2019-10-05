حرس الحدود ينقذ بحرينيين تعطل قاربهما بعرض البحر برأس تنورة

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - الشرقية

تمكن رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، اليوم السبت، من إنقاذ بحرينيين بعد تعطل قاربهما بعرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار مهام حرس الحدود والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، وبعد أن ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من قطاع الجبيل، والمتضمن تلقيهم اتصالًا على هاتف الطوارئ الدولي (112) من مواطن بحريني يفيد بأنه ومرافقه تائهان في عرض البحر، وبعد تحديد موقعهما، تم على الفور تمرير البلاغ إلى قاعدة الأمير نايف البحرية للبحث وتقديم المساعدة.

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وأضاف: “تم توجيه زورق بحري من قاعدة الأمير نايف البحرية، الذي عثر على القارب متعطلًا، وعلى متنه شخصان من الجنسية البحرينية، وهما بحالة صحية جيدة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهما، وقَطْرُ قاربهما وتسليمه للجانب البحريني”.

وطالب المتحدث الرسمي بتوخي الحذر واتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الشواطئ وإجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.