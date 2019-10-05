بحث 18 ساعة للتحالف البحري للعثور على سفينة وإنقاذ 65 شخصًا

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذ قوات التحالف البحرية، التابعة لقيادة القوات المشتركة (قطاع المهرة)، عملية بحث وإنقاذ ببحر العرب للسفينة اليمنية (الواثق)، والتي كان على متنها 60 مسافرًا يمنيًّا و5 من طاقمها.

Advertisements

وأبحرت السفينة يوم الأربعاء الماضي، وهي من نوع (عبري) وعلى متنها 60 مسافرًا يمنيًّا، من بينهم 11 امرأة و7 أطفال و42 رجلًا، بالإضافة لطاقمها المكون من 5 بحارة من جزيرة سقطرى باتجاه السواحل اليمنية لمحافظة المهرة، وأثناء إبحارها وعلى مسافة 117 ميلًا بحريًّا من ميناء نشطون تعطلت جميع محركاتها، وبسبب سرعة الرياح انحرفت السفينة عن مسارها شرقًا بمسافة 20 ميلًا بحريًّا.

ونفذت قوات التحالف البحرية عملية البحث والإنقاذ بواسطة أحد زوارقها البحرية، حيث استمرت عملية البحث 18 ساعة، وتم العثور على السفينة يوم الخميس وسحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها إلى ميناء نشطون.

واستغرقت عملية سحب السفينة 28 ساعة بعد إكمال 46 ساعة لعملية البحث والإنقاذ، وفور وصول السفينة يوم الجمعة بدأ الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف المشتركة، وكذلك مستشفى الغيضة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الإعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.