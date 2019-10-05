لقاء المحتجين في العراق والحلبوسي ينتهي بوعد ولائحة

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

التقى 100 من ممثلي المتظاهرين في العراق (وهم رؤساء نقابات الصحة والتعليم والفلاحين والعمال والمهندسين)، مساء اليوم السبت، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي داخل مقر البرلمان وقدموا مطالبهم له.

وبحسب مراسل العربية، انتهى اللقاء بين وفد المتظاهرين والحلبوسي بمناقشة مطالب المحتجين التي تتضمن الإصلاحات الحكومية والخدمات ومحاربة الفساد، فيما طالب البعض باستقالة الحكومة.

من جهته، تعهد رئيس البرلمان بمناقشة مطالب المتظاهرين مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والكتل السياسية، دون تحديد موعد لتنفيذ المطالب.

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وأجرت خلية المتابعة في مكتب رئاسة الوزراء مفاوضات مع محتجين من 7 مناطق في بغداد.

وقالت الخلية: إنها في مكتب رئاسة الوزراء تتفاوض الآن مع متظاهري “حي أور والبنوك والطالبية والشالجية وحي القاهرة والحسينية”.

وأضافت الخلية إنها تتفاوض أيضًا مع متظاهرين من محافظات ميسان والحلة وذي قار.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب برئاسة الحلبوسي جلسة نيابية في وقت لاحق السبت لمناقشة تلك المطالب.

وكان التلفزيون الرسمي أعلن في وقت سابق أن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التقوا بقادة التظاهرات من بغداد ومحافظات أخرى لبحث مطالبهم. وأضاف أن عبدالمهدي والرئيس العراقي برهم صالح قالا: إنهما سيسعيان إلى تلبية المطالب، لكنه لم يوضح كيف سيكون الرد.