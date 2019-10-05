انفصال الثقافة والإعلام يعلق إنشاء 30 جمعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أرجع مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبب تأخر إنشاء 30 جمعية أهلية وتعاونية وخدمية إلى تباطؤ الوزارات المعنية بتلك الجمعيات في البت بأمرها نتيجة الازدواجية.

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وأوضح لـ«مكة» أن هناك جمعيات عالقة بين وزارتي الإعلام والثقافة بسبب انفصال الوزارتين، مما تسبب في تأخر الموافقة على إنشاء تلك الجمعيات، مشيرا إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية في الوزارة تعكف على استحداث وحدات إشرافية في الوزارات كافة تسهم في الموافقة على تسهيل مهمة إنشاء تلك الجمعيات.

وأضاف أن الموافقة تأتي من الجهات أو الوزارات الأخرى، فهي تساعد على الموافقة وفقا للأهداف ومراجعة سجلات الأعضاء، وهذا سبب تأخر إنشاء الجمعيات.

بدورها تواصلت الصحيفة مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أباالخيل للاستفار عن سبب تأخر تلك الجمعيات، إلا أنها لم تتلق أي رد.