العليان عميدا لكلية الإعلام والاتصال بجامعة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتعيين الدكتور عبدالرحمن العليان عميدا لكلية الاتصال والإعلام بجامعة جدة.

من جانبه أعرب عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالرحمن العليان عن اعتزازه بثقة وزير التعليم ومدير الجامعة، مشيرا إلى أنها تحتم عليه وزملائه مزيدا من الجهد والعطاء لتحقيق التطلعات لتحقيق التميز في مخرجات الكلية ومزيدا من العطاء نحو تحقيق أهداف الجامعة المستقبلية وفق رؤية المملكة، والتي ترسم العمل نحو الريادة في خدمة الوطن في علوم الاتصال والإعلام ولتصبح قوة ناعمة فاعلة لمخرجات نوعية في الشكل والمضمون والعطاء لخدمة الوطن.

وبين العليان أن الكلية لديها مسارات إنتاج تشمل الإعلام الرقمي والإعلام المرئي والمسموع والإنتاج الإعلامي والاتصال والعلاقات العامة، لافتا إلى أن الكلية ستطرح قريبا حزمة من البرامج والمبادرات والدبلومات تشمل الإعلام الرياضي والسياسي والاقتصادي والأمني، كما تشتمل البرامج على كل ما يحتاجه سوق العمل من مهارات الإعلام الرقمي ودراسات وبرامج صناعة الرأي العام وأخلاقيات الإعلام ومهارات الإنتاج والإخراج والتنفيذ والإعداد وإدارة البرامج والفعاليات.