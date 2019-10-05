السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
بدأت فعاليات البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني، الذي يعقده المركز الوطني لتقويم التدريب «مسار» بهيئة تقويم التعليم والتدريب ويستمر أربعة أيام، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالحميد العبدالجبار أن الهدف من عقد البرنامج تأهيل المقيمين الخارجيين للقيام بأعمال التقييم لمنشآت التدريب المتقدمة للاعتماد المؤسسي من المركز الوطني لتقويم التدريب والقيام بزيارات التقييم وزيارات التهيئة بما يتوافق مع معايير المركز، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن من ضمن أولويات المركز بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة، والتقويم والاعتماد من أجل تأهيل المقيمين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.
ويأتي عقد البرنامج، الذي يشارك فيه مجموعة من المختصين والمختصات في مجال الجودة والاعتماد، ضمن سلسة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019.
يذكر أن البرنامج ضمن المراحل المتقدمة من مراحل التأهيل للمقيمين الخارجيين، حيث تتمثل المرحلة الأولى في فحص مؤهلات وخبرات المتقدم، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مشاركة المتقدم في تقييم محوسب عبر الانترنت بناء على وثائق ومتطلبات ترسل له مسبقا، ثم الدخول في البرنامج التدريبي، وبعد إكمال البرنامج التدريبي فإنه يتم ترشيح المتقدم للمشاركة كمقيم تحت التدريب ضمن فرق التقويم الخارجية وبعد اجتيازه هذه المرحلة يتم اعتماد المشارك مقيما خارجيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسار يؤهل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.