إطلاق حزمة خدمات وأنظمة الكترونية بجامعة المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي حزمة جديدة من الأنظمة والخدمات الالكترونية «نهج» والمشاريع والتحسينات التي طورتها عمادة تقنية المعلومات، وذلك بقاعة مجلس الجامعة في الإدارة العليا.

وشاهد الحضور عرضا للأعمال والإنجازات التي نفذتها العمادة خلال العام الماضي 1440، وسجلت خلالها إنجاز 169,040 معاملة الكترونية، إضافة لعدد من الخدمات التي شملت الدخول على الأنظمة وتوفير الحماية الالكترونية وتجهيز بنى تحتية لتوفير أنظمة وبرامج خدمية، حيث يعمل 151 موظفا و67 موظفة على تنفيذ وتهيئة الخدمات الالكترونية بالعمادة، كما حظيت الجامعة ممثلة في عمادة تقنية المعلومات في الحصول على عدد من الجوائز أبرزها دخولها كأفضل 15 جهة حكومية في دعم التحول الرقمي في تقرير أعلنه برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر»، عن مؤشر نضج الخدمات الحكومية أخيرا.

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وثمن مدير الجامعة، الأعمال والبرامج التي جرى تحديثها أخيرا بما يتواكب مع رفع مستوى جودة الخدمات، مؤكدا أهمية استمرارية التطوير والتحديث في الممكنات الكترونيا، لتحقيق قفزات جديدة في تقديم الخدمة للطلبة والمنسوبين والجهات الخارجية.

من جانبه، استعرض وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني الأثر الذي ستجنيه تلك المشروعات الالكترونية، بما يسهم في توفير خدمات عالية الجودة، معربا عن شكره لمدير الجامعة على دعمه واهتمامه الدائمين، كما نوه بالدور المهم والفعال والشراكة الناجحة في تحقيق هذا الإنجاز مع عمادة تقنية المعلومات، وكل القطاعات ذات العلاقة.

الخدمات الالكترونية بالعمادة