ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قلد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس الأول الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديمترييف وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة وروسيا الاتحادية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

حضر مراسم التقليد واللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحرس الوطني الأميرعبدالله بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.