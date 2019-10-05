75 % نسبة رضا المسافرين في 4 مطارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ارتفاعا في سبتمبر، حيث وصلت إلى 75% مقارنة بأغسطس الماضي، والتي بلغت فيه 72%، طبقا لإحصائية الهيئة العامة للطيران المدني، التي شارك فيها 400 ألف مسافر.

وأشارت الهيئة ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، إلى أنها تنفذ جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تنفذها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وبينت الهيئة أنها تصدر تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

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نسبة الرضا عن الخدمات خلال سبتمبر:

79 % بمطار الملك فهد الدولي بالدمام

79 % بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة

76 % بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

60 % بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة