الفيصل: الثقافة حاضنة وموحدة وجامعة للعرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، الأمير خالد الفيصل أن الثقافة حاضنة للعرب وموحدة وجامعة وبها يتحقق التواصل واللقاء ومنها تنطلق المبادرات الخلاقة التي تستنهض الوعي والفكر الإيجابي.

جاء ذلك خلال رعايته منتدى الجوائز العربية، حيث أنهى رؤساء وأمناء نحو 23 جائزة عربية أعمال المنتدى، الذي دعت إليه جائزة الملك فيصل العالمية وعقد خلال اليومين الماضيين في الرياض.

وأثمرت أعمال الملتقى وجلساته عن الخروج بنتائج وتوصيات من بينها تسمية الأمير خالد الفيصل رئيسا فخريا للمنتدى باختيار الأعضاء، والاتفاق على عقد الدورة الثالثة للمنتدى في السادس والسابع من أكتوبر 2021، في حين سيعقد المجلس التنفيذي للمنتدى اجتماعه الثالث في مارس 2020.

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وعلى صعيد النقاشات جرى استعراض حاضر وواقع الجوائز العربية ومواطن قوتها وسبل تطوير أساليبها، ورسم خططها المستقبلية بما يحقق تنمية الثقافة، وتكريم المتميزين، وتسليط الأضواء على عالم الإبداع العربي في البلاد العربية وخارجها.

وتخلل الملتقى عقد ندوة بعنوان «الجوائز العربية بين الشعر والسرد» شارك فيها رئيس جائزة أبوالقاسم الشابي من تونس عزالدين مدني، والروائية أميمة الخميس من السعودية، والشاعرة روضة الحاج من السودان، ورئيس جائزة ملتقى القصة القصيرة العربية في الكويت الروائي طالب الرفاعي، فيما أدارها أمين عام جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في البحرين الشاعر علي الخليفة، وقدم المشاركون أفكارهم وأطروحاتهم حول أثر جوائز الشعر والسرد على ملامح المشهد الإبداعي الثقافي، والحراك الذي تضفيه هذه الجوائز على إيقاع الحياة الأدبية، وإذكاء روح التنافس بين المبدعين ودور ذلك في إبقاء جذوة الإبداع حية ومتقدمة.

وفي جانب المشاركات الثقافية وفي إطار التعاون بين جائزة الملك الفيصل والجهات الثقافية المختلفة الرامية لتعزيز العمل الثقافي المشترك استضاف النادي الأدبي في الرياض الشاعرة روضة اليوسف، التي أحيت أمسية شعرية، كما استضاف نادي الباحة الأدبي الشاعر البحريني علي خليفة، والشاعر الدكتور مراد القادري من المغرب، اللذين تحدثا أيضا عن الحركة الشعرية في بلديهما.

وأعرب أعضاء المنتدى في نهاية الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم للفيصل على حضوره ورعايته ودعمه لأعمال المنتدى وأنشطته، مثمنين قبول دعوة الجمعية العمومية ليكون الرئيس الفخري للمنتدى.