انقاذ سفينة يمنية ببحر العرب على متنها 65 شخص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في يوم الاربعاء الماضي ابحرت السفينة (الواثق) من نوع (عبري) وعلى متنها (٦٠) مسافر يمني من بينهم (١١) امرأه و(٧) أطفال و(٤٢) رجل بالاضافه لطاقمها المكون من (٥) بحارة من جزيرة سقطري باتجاه السواحل اليمنية لمحافظة المهرة. واثناء ابحارها وعلى مسافة (١١٧) ميل بحري من ميناء نشطون تعطلت جميع محركاتها وبسبب سرعة الرياح انحرفت السفينة عن مسارها شرقاً بمسافة (٢٠) ميل بحري.

قامت قوات التحالف البحرية التابعه لقياده القوات المشتركه / قطاع المهرة ببدء عمليه البحث والانقاذ بواسطة احد زوارقها البحرية ، استمرت عمليه البحث لمدة (١٨) ساعه وتم العثور على السفينة ولله الحمد يوم الخميس وتم سحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها الى ميناء نشطون ، حيث استغرقت عملية السحب (٢٨) ساعه بعد اكمال (٤٦) ساعه لعملية البحث والانقاذ ، وفور وصول السفينة يوم الجمعة بدء الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف المشتركة وكذلك مستشفى الغيضة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الاعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.

وقد كان لجهود التحالف في انقاذ المسافرين وطاقم السفينة بالغ الاثر عليهم وكذلك اقاربهم والمجتمع بمحافظة المهرة.