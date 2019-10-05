القبض على عصابة كسر المحلات التجارية بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا من الجنسية الباكستانية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من حوادث السرقة من المحلات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على التشكيل العصابي، مفيدا بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ27 جريمة تجاوزت قيمة المسروقات بها 205.000 ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.