متنزه الـ 100 مليون يتحول إلى مأوى للكلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في حين استغرب نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة فهد الروقي، في تغريدة له على حسابه، تحول متنزه الجعرانة أكبر متنزه في العاصمة المقدسة والبالغة تكلفته الإجمالية نحو 100 مليون ريال إلى مرتع للكلاب الضالة، نظرا لبعده عن وسط مكة بنحو 50 كلم، ومجاورته للجبال، أحالت وزارة الشؤون البلدية والقروية الموضوع إلى الجهة المختصة بأمانة العاصمة المقدسة، وذلك في رد لها عبر حسابها الرسمي في تويتر.

وتساءل نائب رئيس المجلس في حديثه لـ»مكة» عن عدم الاستفادة من المتنزه في الاحتفالات التي أقيمت أخيرا في العاصمة المقدسة بدلا من حجوزات السيارات التي تحفها الكثير من المخاطر، خاصة أن الوقت الذي استغرقه إنجاز المتنزه نحو خمس سنوات، مضيفا أن الطريق المؤدي إليه عبارة عن مسار واحد فقط مما يصعب الوصول للموقع مع عبور الشاحنات عليه بشكل يومي.

ولفت إلى أن اختيار موقع المتنزه كان غير موفق، وذلك لبعده عن وسط مكة، خاصة أنه يقع بين الجبال، وبعده عن المناطق السكنية، حيث يتخوف الأهالي على عوائلهم في حال ذهابهم إليه.

ورد مغردون على تغريدة نائب رئيس المجلس البلدي بأن الأمطار والسيول تقطع الطريق الرئيس المؤدي إلى المتنزه من جهات عدة، وأضاف مغرد آخر ساخرا بأن الموقع لو عمل عليه مطار لمكة لكان أفضل بكثير.

متنزه الجعرانة:

- مساحته: مليون م2

- ميزانيته: 72.985.000 ريال

يضم بين جنباته:

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- ملاعب ومدرجات

- مسرحا للأطفال

- ساحات للشباب

- أرضيات بكل أنواعها للمشي

- إضاءة بالطاقة الشمسية

ملاحظات مرصودة على المتنزه:

01. الموقع

02. المسار الموصل إليه

03. المسافة البعيدة

04. عدم الاستفادة منه بشكل فعلي