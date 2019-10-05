20 مليون دولار لمواجهة الكوليرا بالسودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الخرطوم
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالسودان إن الشركاء في المجال الإنساني بحاجة إلى 20.3 مليون دولار، لمكافحة ومنع الكوليرا في السودان.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة في بيان نشرته الصحف السودانية الصادرة أمس، أن الشركاء في المجال الإنساني طوروا خطة لمواجهة المرض للأشهر الثلاثة المقبلة.
وأشار البيان إلى استمرار ارتفاع عدد حالات الكوليرا المشتبه فيها، حيث جرى الإبلاغ عن 226 حالة، بما في ذلك ثماني حالات وفاة في ولايتي النيل الأزرق جنوب السودان وسنار شمال النيل الأزرق، موضحا أن وزارة الصحة الاتحادية في السودان طلبت تطعيم 1.6 مليون شخص بلقاح الكوليرا، في المناطق شديدة الخطورة في ولايتي النيل الأزرق وسنار.
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