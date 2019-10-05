السفارة في لندن تحذر المواطنين من أماكن مظاهرات المناخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة البريطانية لندن المواطنين الموجودين من أماكن التجمعات، وطالبتهم باتباع تعليمات الأمن، تزامنا مع مظاهرات تضامن مع البيئة.

وذكرت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر «أنه نظرا لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ الأحد، تؤكد السفارة ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر».

يشار إلى أن بريطانيا والسويد شهدتا في 20 سبتمبر الماضي، مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، من أجل المناخ في العالم، حيث حمل أطفال مدارس، لافتات كتب عليها «ستموتون أنتم من الشيخوخة بينما سنموت نحن من التغيير المناخي، أوقفوا المجازر بحق البيئة».