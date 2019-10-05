مقتل 10 في تصادم حافلة بشاحنة برومانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل 10 أشخاص وأصيب سبعة آخرون أمس، في حادث مروري في مدينة إيلوميا الرومانية، وفق شبكة يورونيوز الإخبارية.

وقالت الشرطة الرومانية إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح أمس، عندما اصطدمت حافلة صغيرة بشاحنة على الطريق الذي يربط سلوبوزيا بأورزيسيني شرق رومانيا.

وقالت خدمات الطوارئ إن تسعة من ركاب الحافلة الصغيرة الـ 16 لقوا حتفهم في الحادث، وكذلك سائق الشاحنة.