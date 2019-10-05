السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين تنشغل الباحثة الألمانية فريدريكه أوتو التي تعمل في جامعة أوكسفورد البريطانية، بقضية التغير المناخي والطقس المتطرف. وتعمل في كتابها «الطقس الغاضب» على تقريب هذه القضايا لعوام الناس المهتمين بها. رغم أن الشروح التي تقدمها مؤلفة الكتاب عن طرق البحث العلمي وتطور هذه القضية تتسم بالاستفاضة بعض الشيء من وقت لآخر، إلا أن الكتاب يستحق من صاحبه أن يستمر في قراءته والصبر على هذه الشروح المستفيضة، وذلك لأن الباحثة المتخصصة في قضايا المناخ لا تعالج قضايا علمية فقط، بل تتطرق إلى قضايا تدفع آلاف الشباب للتظاهر في الشوارع أيام الجمع، من أجل المستقبل.



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كانت هذه تفاصيل خبر كتاب ألماني يشرح تداعيات التغير المناخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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