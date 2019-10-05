إطلاق قمر مراقبة صيني بدقة عالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بكين ذكر تقرير إخباري أن الصين أطلقت إلى الفضاء في وقت مبكر أمس قمرا صناعيا للمراقبة. Advertisements ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، جرى إطلاق قمر المراقبة من مركز «تاييوان» لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمال البلاد، فجر أمس. وأطلق القمر «قاوفن10-» على متن الصاروخ الحامل «لونج مارتش - 4 سي»، ودخل المدار المقرر له بنجاح. وكانت هذه مهمة الإطلاق رقم 314 لسلسلة الصواريخ الحاملة «لونج مارش». وسيعمل قمر الاستشعار عن بعد بالأمواج الميكروية، وهو جزء من مشروع مراقبة عالي الدقة للأرض، يهدف إلى توفير صور بدقة أقل من متر.



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