عشاق الكوسبلاي يشعرون بالقوة بارتداء ملابس تنكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تسير ميسا كوندو التي تزينت بارتداء قطعة واحدة مرسوم عليها مربعات وسترة سوداء في شوارع التسوق في ناجويا اليابانية، إلى جانب مئات آخرين من عشاق الكوسبلاي الذين يتوقفون من حين لآخر لالتقاط الصور.

والكوسبلاي هي اختصار لكلمتي CUSTOM PLAY بمعنى التنكر.

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وقالت كوندو التي كانت تضع عصابة على عينها اليمنى كجزء من تنكرها في شخصية ريكا تاكاناشي، وهي شخصية في فيلم «حب وشونيبيو وأوهام أخرى» «عندما أكون متنكرة، أشعر أنني بحالة جيدة حقا». وأضافت كوندو التي حرصت على ارتداء ملابس التنكر منذ أكثر من ست سنوات «هذا الأمر يمنحني الشعور بالقوة».

ومثل كوندو يحتشد عدد متزايد من عشاق الكوسبلاي ومعظمهم من النساء الشابات، في مثل هذه الأحداث في جميع أنحاء اليابان، وهم يرتدون ملابس مستوحاة من الرسوم الكرتونية والأفلام، وألعاب الفيديو، والمسلسلات التلفزيونية، والكتب المصورة المفضلة لديهم.

والمشاركة في هذه اللقاءات وسيلة لعشاق الكوسبلاي لتوسيع دائرة أصدقائهم ومعارفهم الذين لهم الاهتمامات نفسها، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.