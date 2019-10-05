توتنهام يواصل السقوط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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واصل توتنهام سقوطه وتلقى هزيمة ثقيلة أمام مضيفه برايتون 0-3 خلال المباراة التي جمعتهما أمس بالجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.
وسجل أهداف برايتون نيال موباي في الدقيقة الثالثة وأرون كونولي (هدفين) في الدقيقتين 32 و65.
وتوقف رصيد توتنهام عند 11 نقطة في المركز السادس، فيما رفع برايتون رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ12.
وهذه هي الخسارة الثاني على التوالي لتوتنهام في كل المسابقات، حيث خسر الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني 2 - 7 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وتعد هذه الخسارة هي الثالثة لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل فوزه 3 مرات وتعادله في مباراتين، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني لبرايتون مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مثلها.
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