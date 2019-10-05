توتنهام يواصل السقوط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصل توتنهام سقوطه وتلقى هزيمة ثقيلة أمام مضيفه برايتون 0-3 خلال المباراة التي جمعتهما أمس بالجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف برايتون نيال موباي في الدقيقة الثالثة وأرون كونولي (هدفين) في الدقيقتين 32 و65.

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وتوقف رصيد توتنهام عند 11 نقطة في المركز السادس، فيما رفع برايتون رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ12.

وهذه هي الخسارة الثاني على التوالي لتوتنهام في كل المسابقات، حيث خسر الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني 2 - 7 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الخسارة هي الثالثة لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل فوزه 3 مرات وتعادله في مباراتين، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني لبرايتون مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مثلها.