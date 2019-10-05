توقف دوري المحترفين 11 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تعيش أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءا من اليوم وحتى 17 أكتوبر الحالي، فترة التوقف الثانية خلال الموسم الحالي بعد أن أسدل أمس الستار على الجولة السادسة، حيث تلعب الجولة السابعة أيام 18 و19 و20 أكتوبر.

وكانت فترة التوقف الأولى خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر الماضي، فيما تبقت 3 فترات توقف أخرى في نوفمبر ومارس ويونيو.

وستشهد هذه الفترة خوض المنتخب السعودي مباراتين أمام سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث ستدخل قائمة الـ24 لاعبا التي أعلنها المدير الفني للمنتخب، الفرنسي هيرفي رينارد معسكرا إعداديا في القصيم بدءا من غد.

وسيواجه الأخضر نظيره المنتخب السنغافوري في 10 أكتوبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في 15 أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

مباريات الجولة السابعة لدوري المحترفين:

الجمعة 18 أكتوبر

العدالة والفتح بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

Advertisements

الهلال وضمك بملعب جامعة الملك سعود

الأهلي والتعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

السبت 19 أكتوبر

الشباب والاتفاق باستاد الأمير فيصل بن فهد

الرائد والنصر بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

الوحدة والاتحاد بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة

الأحد 20 أكتوبر

أبها والفيحاء بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها

الفيصلي والحزم بملعب مدينة المجمعة الرياضية