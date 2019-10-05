قسد: قواتنا مستعدة لمواجهة الأتراك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت قوات مجلس تل أبيض العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» أنها أتمت استعداداتها العسكرية في المناطق الحدودية السورية التركية.

وقال قائد عسكري في مجلس تل أبيض «قوات مجلس تل أبيض العسكري جاهزة للدفاع عن المنطقة، بعد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بغزو المنطقة وإلغاء اتفاق تسيير دوريات تركية أمريكية، كل قواتنا على الحدود السورية التركية على أهبة الاستعداد لمواجهة القوات التركية، ولن نسمح للأتراك بدخول مناطقنا».

وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي «لن نتردد في منع أي هجوم استفزازي من جانب تركيا وتحويله إلى حرب شاملة على الحدود من أجل الدفاع عن أنفسنا وشعبنا».