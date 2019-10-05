«قطرة» يطلق أولى حملاته للتوعية بترشيد استهلاك المياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يطلق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه «قطرة» اليوم أولى حملاته الكبرى لتوعية المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتغيير سلوكيات استخدامها، وتوسيع مشاركة المجتمع في تحقيق رؤية المملكة 2030، بتقليل استهلاك الفرد من المياه، والتعريف بمفهوم الترشيد لتحقيق استدامتها للأجيال القادمة.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي «إن الشركة تضخ وتوزع حاليا في المتوسط (9,5) ملايين م3 يوميا، وندعو مجتمعنا إلى التفاعل مع حملة #القطرة_ثروة لترشيد استهلاك المياه وتغيير سلوكيات استخدامها».

وأوضح أن البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه يعمل جنبا إلى جنب مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة التي كان لها الأثر الكبير والجهود الداعمة لتحقيق التكامل بوضع مواصفات قياسية للأدوات الصحية المرشدة، وإصدار بطاقة مواصفات خاصة بها وتعميمها ومراقبة تطبيقها والتقيد بها من قبل المصنعين والموردين.

وأفاد الموكلي بأن الحملة تهدف إلى التعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وضرورة تغيير سلوكيات استخداماتها، وذلك من خلال استخدام الأدوات الصحية المرشدة التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه، مبينا أن الوقت قد حان للاهتمام بتغيير السلوكيات تجاه استخدامات المياه. ولفت إلى أن المملكة تحتل مركزا متقدما في قائمة الدول التي تعاني من شح مصادر المياه، مبينا أن مبادرة ترشيد استهلاك المياه تستهدف رفع مستوى وعي المجتمع عبر تنفيذ حزمة من النشاطات والبرامج الداعمة.