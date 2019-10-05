عودة ضخ المياه المحلاة لمدن ومحافظات الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الدمام

أعلنت إدارة خدمات المياه بالمنطقة الشرقية عودة ضخ المياه المحلاة إلى مدن الدمام والخبر والأحساء والقطيف ومراكزها ورأس تنورة، وذلك بعد إصلاح انكسار خط نقل المياه المنتجة الذي كان يغذي خزانات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأوضح رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي الشراري أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تضخ حاليا الكميات المعتادة للعملاء البالغة نحو 850 ألف م 3 يوميا إلى جميع الأحياء التي كانت تصلها المياه المحلاة، لافتا إلى إيقاف تشغيل الآبار التي تمت الاستعانة بها أثناء أعمال الصيانة الطارئة وأدت دورها التعويضي، ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي التي دعم بها المشتركون خلال فترة توقف ضخ المياه المحلاة.