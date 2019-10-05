، "جمعية صعوبات التعلم" تشارك في ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شاركت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في المدينة المنورة في ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة (تقويم للواقع واستشراف للمستقبل)، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك بركن تعريفي عن الجمعية والخدمات التي تقدمها.

وزار ركن الجمعية يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال خالد السحيمي، مدير فرع الجمعية بالمدينة: إن مشاركة الجمعية مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعتبر من أفضل المشاركات؛ وذلك لتعلقها بتعليم القرآن الكريم المقدمة لذوي الإعاقة؛ إذ تقدم لهم الأنشطة المجانية بدعم ومؤازرة أهل الخير في بلد الخير والعطاء.

وتمنى "السحيمي" الاستمرار بالدعم والمشاركة الفعالة في البرامج والأنشطة التي تخدم طلاب صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين في تدريسهم.

من جانبه، أعرب عثمان عبدالعزيز آل عثمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، عن عظيم الشكر والامتنان للجهود المباركة المقدمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -رعاهما الله-.

وقال "آل عثمان" إنه فخور بمشاركات وبرامج وأنشطة الجمعية التي تحقق آمال وتطلعات ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، سائلاً المولى العلي القدير الاستمرار بخدمة العمل الخيري والإنساني ابتغاء رضا رب العالمين، وكسب ثقة ومحبة المجتمع.

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الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ذوي الإعاقة المدينة المنورة