، الشهري: هذه أحلى بداية.. والواكد: تداركنا الهفوات فانتصرنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدَّما التهنئة لجماهير الهلال على الانتصار

أبدى صالح الشهري، مهاجم فريق الهلال، سعادته بالانتصار على الاتفاق 4-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال بعد المباراة: "الحمد لله على هذا الانتصار. وبالنسبة للهدف الذي سجلته فهذا توفيق من ربي، بمساعدة زملائي اللاعبين". وأضاف: اللاعبون السعوديون مميزون، ولكن يحتاجون إلى فرصة أكبر.

وعن الهدف ومشاركته أساسيًّا قال: "هذه أحلى بداية بالتسجيل مع نادٍ كبير. ونحن اللاعبين نخدم الهلال، سواء في الملعب أو على دكة البدلاء. فمثلا اليوم سجلت أنا وقوميز وعمر خربين صنعا الهدف الثاني".

أما محمد الواكد حارس مرمى الهلال فأكد أن مشاركته بعد انقطاع كان لها دور في عدم ظهوره بشكل جيد في ربع الساعة الأولى، وقال: "كان هناك بعض الهفوات، ولكن تداركنا الوضع في الشوط الثاني، ولعبنا بشكل أجمل".صالح الشهري محمد الواكد نادي الهلال