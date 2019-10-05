- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
اختتمت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعها الـ 65، كما عقد المكتب التنفيذي جلسته الـ 84 اليوم السبت في إمارة دبي، حيث ناقشت اللجنة والمكتب التنفيذي عدداً من الموضوعات منها للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الإسكان، وذلك برئاسة المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي.
وتطرق الاجتماع إلى مؤتمر الإسكان العربي، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إلى جانب أحدث المستجدات حول الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وتصميم قاعدة للبيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس.
كما تم بحث آلية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية في مجال الإسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.
اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب إمارة دبي وزارة الإسكان سعود بن طلال آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 08:22 PM
في دبي وناقش خططًا للتنمية المستدامة"الإسكان" تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان العرب
اختتمت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعها الـ 65، كما عقد المكتب التنفيذي جلسته الـ 84 اليوم السبت في إمارة دبي، حيث ناقشت اللجنة والمكتب التنفيذي عدداً من الموضوعات منها للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الإسكان، وذلك برئاسة المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي.
وتطرق الاجتماع إلى مؤتمر الإسكان العربي، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إلى جانب أحدث المستجدات حول الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وتصميم قاعدة للبيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس.
كما تم بحث آلية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية في مجال الإسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.
، "الإسكان" تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان العرب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الإسكان" تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.