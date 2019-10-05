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"الهلال" يحافظ على الصدارة .. برباعية في مرمى "الاتفاق"

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محمد بن مسعود - الدمام - حافظ فريق الهلال على صدارته لدوري للمحترفين بعدما رفع رصيده للنقطة الـ 16 بعد تغلبه على الاتفاق مساء اليوم .

وانتهت المباراة التي جمعت الاتفاق بضيفه الهلال بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدف في مباراة الجولة السادسة من المسابقة .

كان الهلال البادئ بالتسجيل في الدقيقة 20 للاعبه كارلوس إدواردو قبل أن يتعادل صالح العمري للاتفاقيين في الدقيقة 29.

في شوط المباراة الثاني افتتح اللاعب صالح الشهري أول أهدافه مع الهلال والثاني للفريق في المباراة، فيما نجح المحترف بافيتمبي غوميز في تسجيل الثالث، قبل أن يعود كارلوس إدواردو ويسجل الثاني له والرابع لفريقه في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع .

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نادي الهلال نادي الاتفاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 08:27 PM

"الهلال" يحافظ على الصدارة .. برباعية في مرمى "الاتفاق"
محمد السيّد

حافظ فريق الهلال على صدارته لدوري محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده للنقطة الـ 16 بعد تغلبه على الاتفاق مساء اليوم .

وانتهت المباراة التي جمعت الاتفاق بضيفه الهلال بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدف في مباراة الجولة السادسة من المسابقة .

كان الهلال البادئ بالتسجيل في الدقيقة 20 للاعبه كارلوس إدواردو قبل أن يتعادل صالح العمري للاتفاقيين في الدقيقة 29.

في شوط المباراة الثاني افتتح اللاعب صالح الشهري أول أهدافه مع الهلال والثاني للفريق في المباراة، فيما نجح المحترف بافيتمبي غوميز في تسجيل الثالث، قبل أن يعود كارلوس إدواردو ويسجل الثاني له والرابع لفريقه في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع .

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المصدر : الخليج 365

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