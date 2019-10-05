للمرة الثالثة.. عامل نظافة في صندوق وانيت بـ شرائع مكة

وثّق مواطن على طريق الراشدية- شرقي مكة المكرّمة، سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدّسة تُقل في صندوقها الخلفي عامل نظافة، في مشهد يتكرّر للمرة الثالثة خلال الأشهر القليلة الماضية. وأبدى المواطن استغرابه الشديد من غياب الرقابة، وعدم رصد هذه المخالفة المرورية الصريحة؛ مشيراً إلى أنها مخاطرة بأرواح العمّال تستوجب العقاب، كما أنها تعرّضهم لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وأشار موثّق الصورة إلى أنه التقطها على طريق “الراشدية – المغمس” المؤدي إلى مشعر عرفة- شرقي مكة المكرّمة، حيث يظهر عامل نظافة على متن صندوق خلفي لسيارة “وانيت” تابعة لأمانة العاصمة المقدّسة.

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