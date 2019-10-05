الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقية للرئيس السيسي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى “يوم العبور” الذي يخلد بداية حرب 6 أكتوبر 1973 ضد إسرائيل.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة السعودية عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.
كما بعث ولي العهد، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للسيسي بنفس المناسبة، معربا فيها عن أمله “بموفور الصحة والسعادة” للرئيس المصري، و”بالمزيد من التقدم والازدهار لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة”.
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