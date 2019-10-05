عاجل اليمن : عبدالباري عطوان يعلن انتهاء الحرب وانسحاب السفن والطائرات ويؤكد : السعودية اكتشفت الخونة..والأسرة الحاكمة في خطر! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يعلن انتهاء الحرب وانسحاب السفن والطائرات ويؤكد : السعودية اكتشفت الخونة..والأسرة الحاكمة في خطر! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب الفلسطيني عبدالباري عطوان، إن المملكة العربية السعودية اكتشفت خيانة أمريكا لها، وقررت وقف التصعيد تجاه إيران، والذهاب نحو الحوار والحلول السلمية.

وذكر عطوان في فيديو جديد، رصده محرر "بويمن" أن أمريكا ليست مستعدة لتقيدم أي جندي امريكي للدفاع عن السعودية، وأنها بدأت بسحب سفنها وحاملات الطائرات التابعة لها من الخليج.

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ونوه عطوان إلى أن الأسرة الحاكمة في السعودية، باتت تدرك أن أي حرب جديدة ، هي مكلفة جدا وخطر كبير على البلاد وعلى الأسرة الحاكمة نفسها، وبالتالي قررت تلتقي بوسطاء للتهدئة مع إيران والجنوح للسلم.

تفاصيل أخرى تجدونها في الفيديو أدناه: