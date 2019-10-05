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الرياض - رنا هويدي - عـــــاجل .. انقلاب مفاجئ في السعودية قبل قليل .. وهجوم عنيف يستهدف اول أمراء الاسرة الحاكمة .. وهذا ماحدث له (صورة)

أثارت تغريدة نشرها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، غضب نشطاء ومشاهير فيالسعودية من مؤيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد تعليقه ودفاعه عن المرشد السياحي السعودي الذي أثار ضجة بسبب ارتدائه تيشيرت " أحتاج أهج". وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه على «تويتر» :« بسأل سؤال وتحملوني ... ويمكن اتعرض لهجوم عليه ( متعود) اللحين مشهور السوشل ميديا عمر اخطاء ... ليه مانتكلم على الخطاء بس ... ليه نتكلم عن الجنسيه او الاهل؟! اللحين احنا السعوديين نتضايق اذا احد عاملنا بعنصريه في السفر ! ليه مانطبق نفس الي نتمناه لنا علينا في بلدنا!». عـــــاجل .. انقلاب مفاجئ في السعودية قبل قليل .. وهجوم عنيف يستهدف اول أمراء الاسرة الحاكمة .. وهذا ماحدث له (صورة) عــــاجل : محمد بن سلمان يتدخل ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المعتقلة السعودية "لجين الهذلول" .. شاهد عاجل : بعد حادثة القصر الملكي.. ظهور مفاجئ لأمير "آل سعود" مُهَدِّد عرش محمد بن سلمان (فيديو) Advertisements عــــاجل .. الأمير "الوليد بن طلال" يتزوج قبل قليل من هذه الفنانة السورية الحسناء .. شـاهـد (فيديو) عــــــــاجل .. محمد بن زايد يفجر مفاجأة صادمة : وطعنة غادرة "لأبن سلمان" .. لن تصدق ماذا فعل .. شاهد ورد عليه حساب يحمل اسنم محمد بن عبدالعزيز يحظى بتأييد كبير في المملكة قائلًا :« آلاف من المغردين والألف من التغريدات وضحت لك وللناس ماضي وحاضر عمر الكاهلي وانت تأتي لتدافع عنه؟! هل تعتقد أن جنسيته تهمنا؟! أتق الله يا رجل - "عُمَرك" هذا يتهكم على ولاة أمرنا وأنت تدافع عنه!! تباً لك». فيما هاجمه عشرات آخرين منتقدين دفاعه عن الشاب الذي اعتبروه أهان السعودية. وكانت جملة دونت على قميص مرشد سياحي أثناء استقباله المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مدينة جدة السعودية جدلا واسعا، وعبر المغردون السعوديون عن استهجانهم لفعلة المرشد بينما كان يستقبل شخصية دولية مشهورة. وظهر على قميص المرشد السياحي عمر حسين، وهو أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جملة “احتاج أهج”، الأمر الذي فسره المغرودن برغبة حسين في الهرب أو الهجرة. وظهرت صور حسين بينما كان يصطحب مورينيو وعدد من السياح في جولة تعريفية بمنطقة جدة التاريخية. وسرعان ما انتشر هاشتاغ (وسم) عمر حسين بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم. وقال مغردون إن الجملة المدونة على قميص عمر حسين تنافي الأهداف العامة للترويج للسياحة داخل السعودية.

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