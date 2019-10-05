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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل : محمد بن سلمان يتدخل ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المعتقلة السعودية "لجين الهذلول" .. شاهد

كشفت "وكالة رويترز للأنباء"، مفاجأة بشأن المعتقلة السعودية لجين الهذلول، فيما رجحت مصادر إمكانية تدخل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحسم القضية.

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وقالت "رويترز": إن "مجموعة من السياسيين الكنديين والنرويجيين رشحوا الناشطة الحقوقية السعودية، المسجونة، لجين الهذلول للحصول على جائزة نوبل للسلام 2019".

وبحسب مصادر، فإن لجين الهذلول ستكون أول امرأة سعودية تحصل على جائزة نوبل للسلام، وهي في محبسها؛ نظرًا لأنها دافعت عن حقوق النساء في السعودية التي أقرها محمد بن سلمان.

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ورجحت المصادر، أن يأمر محمد بن سلمان بالإفراج عن لجين الهذلول في حال بدأت إجراءات منحها جائزة نوبل للسلام، وذلك حتى لا تقع السعودية في حرج أمام الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

واعتقلت السلطات السعودية لجين الهذلول، في أيار/مايو 2018، لعملها في مجالات مختلفة لدعم حقوق المرأة؛ تزامنًا مع إنهاء السعودية حظر قيادة السيارات التي كان مفروضًا على النساء سابقًا.

ودفع إيقاف الهذلول وغيرها من الناشطات السعودية منظمات ومؤسسات دولية تعنى بحقوق الإنسان والمرأة إلى انتقاد المملكة العربية السعودية بشدّة، كما تضامنت نساء حول العالم مع المعتقلات.

ولا تزال ظروف اعتقال الهذلول، والناشطات الأخريات، لم تتوضح بعدُ ولكن يعتقد أنها متهمة بالتعامل مع جهات خارجية، حيث نشرت صحف مؤيدة للحكومة السعودية مقالات وصفت المعتقلات بـ"الخائنات".

وصدرت تقارير تحدثت عن أن الهذلول تعرّضت للتعذيب في السجن، بما في ذلك الانتهاكات الجسدية، كما قالت أسرتها إنها رفضت صفقة "نفي تعرضها للتعذيب لقاء الإفراج عنها" في شهر آب/أغسطس الماضي.

وبشأن مزاعم تعذيب الهذلول، كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية "إذا كان هذا الأمر صحيحاً فهو بشع جدًا".

وأضاف محمد بن سلمان: "الإسلام يحرم التعذيب وقوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب وحتى النفس البشرية تحرم التعذيب، وسأقوم بنفسي بمتابعة هذا الأمر".