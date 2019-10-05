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الرياض - رنا هويدي - عاجل : بعد حادثة القصر الملكي.. ظهور مفاجئ لأمير "آل سعود" مُهَدِّد عرش محمد بن سلمان (فيديو)

وثّق مقطع فيديو ظهور مفاجئ لأمير "آل سعود" الذي هدّد عرش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد حادثة القصر الملكي.

وأظهر الفيديو، الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والمعروف لدى وسائل إعلام الغرب بـ"مُهَدِّد عرش محمد بن سلمان".

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وجاء ظهور الأمير أحمد بن عبد العزيز، خلال زيارة أسرة اللواء في الحرس الملكي السعودي، عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، والذي قُتل على يد صديقه.

ويعد هذا ثاني ظهور للأمير أحمد عبد العزيز، بعد أن مشاركته بجانب "الملك سلمان" في 30 يوليو/تموز 2019، خلال جنازة أخيهما غير الشقيق، بندر بن عبد العزيز.

وكان تقرير لموقع "يورونيوز" الأوروبي، أفاد بأن دولًا غربية دعمت الأمير أحمد بن عبد العزيز، من أجل أن يخلف الأمير محمد بن سلمان في ولاية عهد السعودية بعد جريمة مقتل الصحفي جمال خاشجقي.

ومكث الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، في العاصمة البريطانية لندن عدة أشهر، عقب تصريح له انتقد فيه محمد بن سلمان بسبب حرب اليمن، وكذلك سياسات المملكة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "ميدل إيست" البريطاني، فإن الأمير أحمد بن عبد العزيز، لم يبايع ابن أخيه محمد بن سلمان عندما أصبح وليًّا للعهد، بسبب رغبته في تولي المنصب.

وبحسب الموقع البريطاني، فإن الأمير أحمد بن عبد العزيز، لم يرجع إلى الرياض، إلا إثر وساطة أمريكية، وحصوله على ضمانات بعدم التعرض له من محمد بن سلمان.