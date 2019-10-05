السعودية اليوم / عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باب الرحمة



القدس المحتلة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب الرحمة وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتله، أن 28 مستوطناً أدوا شعائر وطقوس تلمودية في مقبرة باب الرحمة، الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من الشرطة .

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19:30ت م

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