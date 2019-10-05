السعودية اليوم / بلدية بارق تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المحالات التجارية



محايل 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

نفذت بلدية بارق جولات تفتيشية ورقابية, شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية والبوفيهات والمطابخ.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة مواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 4 محلات تجارية، وتسجيل 17 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

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18:56ت م

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