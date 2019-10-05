الزعاق يكشف سر الانبعاثات الدخانية من الأرض!

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

علق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، على مقطع فيديو متداول لانبعاثات دخانية تظهر في بعض المواقع، ومنها حائل.

وقال الزعاق: تنتشر بين الفينة والأخرى مقاطع لانبعاثات دخانية في بعض المواقع. وأود الإفادة أنها مطامر للنفايات القديمة، والتي تشتعل بفعل فاعل أو عن طريق حرارة الأرض فيتصاعد غاز الميثان وغيره من الأبخرة.

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وتابع: من أمثال أهالينا (فلان مثل حرق الدمالة) والدمالة هي مكان طمر روث البهائم، ودخان الدمالة يستمر.

وأظهر مقطع فيديو ظاهرة غريبة تحدث في حائل، عبارة عن انبعاث دخان من أسفل الأرض بدون سبب واضح.

وقال مصور الفيديو: إنه رصد الظاهرة الغريبة التي شبهها بالبراكين؛ حيث تنفجر كل دقيقتين دون سبب مع انبعاث دخان كثيف.