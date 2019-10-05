تجدد الاحتجاجات في العراق وسقوط 5 قتلى

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

تجددت التظاهرات في ساحة الجملة العصيبة وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، فيما لقي 5 متظاهرين مصرعهم خلال اشتباكات مع قوات الأمن، لترتفع بذلك أعداد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ 4 أيام.

وبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، فإن أعداد القتلى على مدى 4 أيام من الاحتجاجات وصلت إلى 104 قتلى ونحو 4 آلاف جريح.

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وفي وقت سابق، رفعت السلطات العراقية، حظر التجوال، الذي فرضته قبل أيام في بغداد، وتحداه المحتجون.

وذكر التلفزيون الرسمي أن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التقوا بقادة للاحتجاج من بغداد ومحافظات أخرى لبحث مطالبهم.

وأضاف أن عبدالمهدي والرئيس العراقي برهم صالح قالا: إنهما سيسعيان إلى تلبية المطالب، لكنه لم يوضح كيف سيرد الاثنان.

واقترح رئيس البرلمان، أمس الجمعة، تحسين دعم الحكومة لإسكان الفقراء وتوفير فرص عمل للشبان، وكذلك محاسبة قتلة المحتجين.

وهذه الاضطرابات الجارية هي الأكثر دموية في العراق منذ إعلانه النصر على تنظيم داعش عام 2017، فيما أحدثت هزة لحكومة عبدالمهدي، التي تشكلت قبل عام.







