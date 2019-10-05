شكرا لقرائتكم خبر عن الحذيفي يعود للمحراب بعد عارض صحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

أكدت مصادر "الخليج 365" أن إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي سيؤم المُصلين الليلة في صلاة العشاء، وذلك بعد العارض الصحي الذي خضع على إثره للعلاج والمتابعة في مستشفى الملك فهد لبضعة أيام.

وكان الشيخ الحذيفي قد تعرض الأسبوع قبل الماضي لجلطة نُقل على إثرها إلى مستشفى الملك فهد، حيث أُجريت له الفحوصات الطبية وظل تحت الملاحظة بالعناية المركزة أكثر من أسبوع، قبل أن يُقرر الأطباء مغادرته المستشفى بعد الاطمئنان على صحته.