محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج "لست وحدك" قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم السلة الغذائية لشهر سبتمبر 2019م لأسر 420 يتيماً ويتيمةً من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السلة الغذائية اليمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السلة الغذائية اليمن 05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 06:47 PM Advertisements ضمن برنامج "لست وحدك" مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم السلة الغذائية الشهرية لأسر الأيتام من عدة محافظات يمنية مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم السلة الغذائية الشهرية لأسر الأيتام من عدة محافظات يمنية قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم السلة الغذائية لشهر سبتمبر 2019م لأسر 420 يتيماً ويتيمةً من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها. الكلمات المفتاحية ، مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم السلة الغذائية الشهرية لأسر الأيتام من عدة محافظات يمنية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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